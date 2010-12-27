Форум в городе: что нужно знать о ПМЭФ-2019

Рассказываем, что ожидать жителям Северной столицы в дни проведения форума.

Петербургский международный экономический форум-2019 пройдет в нашем городе с 6 по 8 июня. Сегодня – его "нулевой", подготовительный день. Он стартовал с Российского форума малого и среднего предпринимательства. Его представители обсудили проблемы цифровой торговли, инновационные технологии, экономику и многое другое. В рамках ПМЭФ также проходят различные выставки - "Кочевники Арктики: искусство движения, "Лучшие мастера России", показ фильма "Война и мир". Одной из участниц выставок стала 81-летняя вышивальщица из Ленобласти, об истории которой мы рассказали ранее.

В нулевой день Петербургского международного экономического форума в павильоне G открылся стенд Евро-2020, также на форуме показали отечественный автомобиль Aurus Senat.

Во второй половине дня в Колпино состоится благотворительный матч между артистами российской эстрады, спортсменами и политиками. Одним из его участников должен стать Илья Авербух, который накануне рассказал о своей новой постановке.

В ПМЭФ-2019 примут участие представители более чем 140 стран. Площадкой для форума станет, как и ранее, "Экспофорум". В открытии примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент России Владимир Путин и министр финансов РФ Антон Силуанов и другие. Очевидно, что событие важное и торжественное, но что ожидает простых петербуржцев в дни ПМЭФ?

Транспорт

С 5 по 9 июня движение будет затруднено по Пулковскому и Петербургскому шоссе, Московскому и Витебскому проспектам. Также ограничения коснутся парковок рядом с гипермаркетами, вокзалами и отелями.

С 3 июня в Пулково перенесли автобусную остановку. Ограничения для автобусов №39 и 39Э продлятся до 9 июня. И посадка, и высадка пассажиров будет осуществляться на парковке P10.

6 июня от Исаакиевской площади и далее по историческому центру пройдет забег "SPIEF RACE 2019". Он пройдет с 7:00 до 7:40, и станет неофициальным открытием форума. Из-за этого изменится движение трамваев и троллейбусов по Адмиралтейскому проспекту, Дворцовому проезду, Невскому проспекту от наб. канала Грибоедова до Адмиралтейского пр., а также трамвайное движение по наб. Лебяжьей канавки. Ранее Piter.TV писал об изменениях в движении транспорта.

С 8 по 10 июня изменят свои маршруты трамваи №№ 18, 47, 55. Это связано с проведением производственных работ по проспекту Авиаконструкторов.

Дополнительные рейсы поезда "Сапсан" свяжут Москву и Северную столицу с 5 по 7 июня, 10 июня. Причиной стал повышенный спрос на поездки между двумя городами.

Культурная программа

7 и 8 июня в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади стартует SPIEF "Music Fest". Начало программы в 20:00. Вход свободный. 7 июня жителей города порадует пение итальянского оперного певца мирового значения Андреа Бочелли. Компанию ему составит солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина. На следующий день на том же месте российская группа Би-2 представит свои хиты в оркестровой аранжировке. Возглавит симфонический оркестр Феликс Арановский.

Ранее также стало известно о закрытой вечеринке ПМЭФ. На ней специальным гостем станет Земфира.

После официальных мероприятий и разговоров о бизнесе корпорации проведут свои мероприятия. Вход строго по пригласительным. Так, например, 5 июня проведет свой прием "Норникель", 6 июня - "Газпромбанк", а 7 июня - "Роснефть" и "Тинькофф".

Развлечение, совпавшее с открытием к экономического форума - уникальный отель с секс-куклами. Он открылся 5 июня. Создатели обещают разнообразный функционал кукол. среди которых все женского пола. А для участников ПМЭФ придумали льготы - скидку 50%.

Неприятным сюрпризом для гостей города стало повышение цен на отели в период проведения экономического форума. Антимонопольное ведомство оказалось бессильным, так как предпринимателей поддерживают судебные инстанции. Такая же ситуация была и во время Чемпионата мира по футболу.

Завершится ПМЭФ-2019 8 июня, но транспортные ограничения будут действовать до 10 июня включительно.

О программе мероприятий ко Дню России и в будущий уик-энд вы можете прочитать по ссылке.

Фото: Piter.TV