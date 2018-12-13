Земфира станет специальным гостем закрытой вечеринки ПМЭФ

В первый день Петербургского международного экономического форума состоится закрытая вечеринка, на которой выступит Земфира. Гостями мероприятия станут около 1100 человек. В их числе председатель "Газпрома" Алексей Миллер и топ-менеджмент компании.
Известно, что ведущей вечеринки будет актриса театра и кино Рената Литвинова. В настоящее время ведутся переговоры об участии в событии журналиста Владимира Познера.
Точный бюджет вечеринки не раскрывается. По сведениям 78.ru, на нее заложено более 150 млн рублей.
Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет в Северной столице с 6 по 8 июня. В рамках события на Дворцовой площади выступит группа "Би-2" с оркестром.
Видео: YouTube / БИЗНЕС Online
Обсуждение ( 1 )
Лучше б пенсионерам и многодетным помогли на эти деньги, а не пробухивали их! Мудачьё!