На Дворцовой площади выступит группа "Би-2" с оркестром

В рамках Фестиваля культуры ПМЭФ в Северной столице "встретятся" классическая и рок-музыка.

Как сообщила пресс-служба "Росконгресса" 26 апреля, стала известна программа музыкального фестиваля "От классики до рока" в Петербурге во время ПМЭФ-2019. Ожидается, что на Дворцовой площади концерты будут проводиться 7 и 8 июня.

В первый день для всех желающих выступит известный тенор Андреа Бочелли вместе с оперной певицей и солисткой Венской оперы Аидой Гарифуллиной. На следующий день в рамках гала-концерта появится группа "Би-2" в сопровождении симфонического оркестра под управлением Феликса Арановского. Лучшие хиты музыкантов будут исполнены в масштабной оркестровой аранжировке.

Начало мероприятий в 20:00. Вход свободный.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет в Северной столице с 6 по 8 июня 2019 года.