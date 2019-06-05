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На ПМЭФ привезли отечественный золотой Aurus Senat

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Презентация золотого Aurus состоялась в начале 2019 года на Женевском международном автосалоне.

На "нулевом" дне ПМЭФ показали новинку отечественного элитного автопрома – золотой "Aurus". Об этом сообщил корреспондент Piter.TV

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства. В семейство авто входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Государство вложило в данный проект 12,4 миллиарда рублей.

Презентация золотого Aurus состоялась в начале 2019 года на Женевском международном автосалоне.

Также перед гостями ПМЭФ в "нулевой" день выступит группа "Ленинград".

Видео: Piter.TV

Теги: aurus, автопром, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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