Перед гостями ПМЭФ в "нулевой" день выступит группа "Ленинград"

Мероприятие состоится на Крестовском острове.

Официально петербургский международный экономический форум начнется завтра, 6 июня, но уже сегодня, в "нулевой" день на Крестовском острове устроят прием для гостей ПМЭФ. Об этом сообщают городские СМИ.

Для гостей будут выступать группа "Ленинград" Сергея Шнурова и участник "Голоса" Ярослав Дронов. Также в этот день премии получат лучшие экспортеры и лидеры в международном сотрудничестве.

Также в "нулевой" день в "Экспофоруме" проходит форум малого и среднего бизнеса. Так проходят мастер-классы, экономисты рассказывают о последних новинках в предпринимательстве.

Во время основной программы ПМЭФ состоится заседание с участием президента России Владимира Путина, генсека ООН и председателя КНР Си Цзиньпина.

Также на выставке в рамках ПМЭФ будут представлены работы 81-летней вышивальщицы из Ленобласти.

Фото: Instagram/ shnurovs