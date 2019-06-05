Илья Авербух готовит "шутовское" шоу о временах императрицы Анны Иоанновны

Об этом прославленный фигурист и создатель ледовых спектаклей рассказал на пресс-конференции в Петербурге.

Во вторник, 4 июня, хореограф Илья Авербух заявил, что он готовит новое ледовое шоу. Тема новой постановки – история о шутовской свадьбе при дворе императрицы Анны Иоанновны. Известно, что в 1740 году для этой церемонии был возведен ледяной домик, который назвали "Хрустальным дворцом".

"Мы готовим эту премьеру для европейского турне, а потом покажем её в Петербурге. Пока есть несколько рабочих названий – "Шутовская свадьба" или "Хрустальный дворец", – отметил Авербух.

Кроме того, хореограф рассказал о новой версии своей постановки "Кармен", которая будет представлена в Петербурге с 15 по 22 июня. Заглавную роль исполнит Маргарита Дробязко: она заменила Татьяну Навку, которая теперь занимается собственными проектами.

Фото, видео: Piter.TV