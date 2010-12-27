Из-за ПМЭФ в Пулково перенесут остановку автобусов

На время экономического форума пассажирам придется останавливаться в другом месте.

Как рассказали в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс" 30 мая, на время проведения международного экономического форума в Петербурге будет перенесено место остановки автобусов в аэропорту "Пулково". Ограничения продлятся с 3 по 9 июня для автобусов № 39 и 39Э.

Маршруты будут завершаться на временной платформе, расположенной на парковке P10 с правой стороны от выхода из зоны прибытия аэропорта. Именно здесь будет осуществляться пассажиры будут высаживаться и садиться на автобус.

Отметим, что маршруты №№13 и 13А с 3 по 9 июня не будут заезжать в аэропорт "Пулково-2".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на время ПМЭФ-2019 Петербург и Москву свяжут дополнительными "Сапсанами".

Фото: Piter.TV, "Пассажиравтотранс"