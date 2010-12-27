На время ПМЭФ-2019 две столицы свяжут дополнительными "Сапсанами"

В начале июня в РЖД запустят по два дополнительных состава между Петербургом и Москвой.

В среду, 29 мая, стало известно о том, что из-за повышенного спроса на поездки между Петербургом и Москвой на время петербургского экономического форума (ПМЭФ-2019) города свяжут дополнительные поезда "Сапсан". Об этом рассказала пресс-служба РЖД.

Дополнительные рейсы назначены на период с 5 по 7-е и на 10 июня.

В эти дни из российской столицы в Северную отправятся поезда №№762,764 в 11:30 и в 11:40. В обратную сторону в 11:00 и 11:10 часов утра выйдут "Сапсаны" под номерами 761 и 763.

Ранее Piter.TV сообщал, что ПМЭФ-2019 в нашем городе пройдет с 6 по 8 июня. На форум планирует приехать генеральный секретарь ООН. Однако делегация из США в Петербург пока не торопится.

Фото: Piter.TV