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Представители США подтвердили отказ от участия в ПМЭФ
Сегодня, 9:17
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MShaffter

Представители США подтвердили отказ от участия в ПМЭФ

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Петербургский Международный Экономический Форум пройдет с 6 по 8 июня.

Стало известно, что представители США не будут принимать участие в ПМЭФ 2019.

С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге будет проходить очередной Международный Экономический форум, в котором примут участие представители различных стран. Стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш  планирует прибыть в Россию для участия в ПМЭФ. 

Представители США подтвердили свой отказ от участия в экономическом форуме, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент. Дипломат подтвердил неучастие посла США в России Хантсмана, а также члены посольства и представители американской правительственной делегации не посетят ПМЭФ.

 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб, Мировые новости, Общество,

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