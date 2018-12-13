Представители США подтвердили отказ от участия в ПМЭФ

Петербургский Международный Экономический Форум пройдет с 6 по 8 июня.

Стало известно, что представители США не будут принимать участие в ПМЭФ 2019.

С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге будет проходить очередной Международный Экономический форум, в котором примут участие представители различных стран. Стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует прибыть в Россию для участия в ПМЭФ.

Представители США подтвердили свой отказ от участия в экономическом форуме, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент. Дипломат подтвердил неучастие посла США в России Хантсмана, а также члены посольства и представители американской правительственной делегации не посетят ПМЭФ.