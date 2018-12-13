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Генеральный секретарь ООН планирует принять участие на ПМЭФ
Сегодня, 7:49
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Генеральный секретарь ООН планирует принять участие на ПМЭФ

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 6-8 июня.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш  планирует прибыть в Россию для участия в Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ), который будет проходить с 6 по 8 июня в северной столице.

ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина сообщает, что генсек ООН Антониу Гутерриш собирается приехать в Россию и готовится к ПМЭФ. Сам же Сергей Вершинин планирует провести встречи с ближайшими заместителями. Темы для обсуждения ситуация на Ближнем Востоке, в Венесуэле и КНДР.

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Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб, Общество,

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