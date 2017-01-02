В канун Нового года в Санкт-Петербург пришла весна

На деревьях и кустах распускаются почки.

В Санкт-Петербурге в последние предновогодние дни на кустарниках распускаются почки.

Пользователи соцсетей не перестают удивляться аномально теплому и бесснежному декабрю 2019 года. Но если люди смотрят на календарь и понимают, что сейчас все-таки зима, то растения решили, что зима прошла и наступила весна. Жители города то тут, то там стали замечать на кустарниках и деревьях распускающиеся почки.

На сегодня, 27 декабря, синоптики обещали в некоторых районах Санкт-Петербурга небольшой снег, но он так и не выпал.

Фото: Instagram/butinaolxa