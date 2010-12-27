ПМЭФ вводит ряд ограничений для транспорта с 5 по 9 июня

Ограничения будут действовать как в районе аэропорта, так и в центре Петербурга.

С 5 по 9 июня в связи с проведением Петербургского международного экономического форума, в городе на Неве введут ограничения движения. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение будет затруднено по Пулковскому и Петербургскому шоссе, Московскому и Витебскому проспектам, а также в центре Петербурга. Ограничение движения и запрет парковки в эти дни будут действовать около Экспофорума и пригородного центра исполнения заказов "Юлмарт".

Ограничения парковки будут введены у "Пулково" (парковка А1), гипермаркетов "Лента" и "Масштаб" (парковка А2), ТК "Лето" (А3), гипермаркета "X5 Retail Group" (А4), ТК "Касторама" (парковка А5), Переведенской улицы (парковка В).

Ограничения введут на Демонстрационном проезде, 214 и у метро "Проспект Ветеранов", так как там будет останавливаться транспорт для волонтеров и персонала.

Помимо этого, ограничения для транспорта введут у Пулково 2 и 3, на Финляндском и Московском вокзалах, рядом с гостиницами "Астория" и "Англетер".

Власти Петербурга на ПМЭФ планируют заключить соглашение с РЖД.

Фото: Instagram/ ПМЭФ