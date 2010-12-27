Власти Петербурга на ПМЭФ планируют заключить соглашение с РЖД

Оно касается высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург".

На Петербургском экономическом форуме власти Северной столицы планируют заключить соглашение с РЖД, сообщил ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Евгения Елина. Документ подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург".

Кроме того, ранее городские власти заявили, что с РЖД будет составлено соглашение об инвестировании 88 млрд рублей в развитие инфраструктуры Северной столицы. Средства направят на развитие центрального железнодорожного узла города.

В рамках соглашений в Петебурге также построят аналог московской ЦКАД и разработают проект по выводу грузовых потоков из города.

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