На Дальнем Востоке открыли все пункты пропуска на границе с Китаем

Это позволит избежать роста цен на свежие овощи и фрукты.

На Дальнем Востоке открыты грузовые пункты пропуска на границе с КНР. Об этом заявил глава федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.

Но фактически работа идет не так ритмично, как до закрытия прокомментировал специалист

Ранее пункты были закрыты по решению правительства в связи с распространением коронавируса. Автомобильные пункты были закрыты до 2 февраля, некоторые - до 7 числа. Местные жители стали обращаться с жалобами на рост цен на овощи и фрукты, которые раньше доставляли из КНР. Чиновники приняли решение разрешать проезд для грузового транспорта.

В Амурской области пропуск возобновлен по временной схеме. Перевозка скоропортящейся продукции производиться исключительно российскими транспортными компаниями, российскими водителями. При этом загрузки ведется на территории Китая. Транспорт пропускают не более 20 единиц. ТОвар разгружают в Благовещенске, в торговом порту. В хабаровском пункте "Покровка" пункт пропуска возобновил грузовое сообщение только на экспорт. Водителя обязуют возвращаться день в день. Такая же схема действует и на Биробиджанской таможне, в Еврейской АО.

Пассажирское движение по-прежнему остановлено.Однако в отдельных пунктах пропускают граждан РФ и Китая, если они хотят вернуться на родину. Однако для этого надо сделать соответствующий запрос.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав готовится к масштабному распространению коронавируса в РФ.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

