Он начинает действовать с 4 февраля.

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая с 4 февраля. Речь идет о попытках попасть на территорию страны воздушным путем. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров. Контролем за постановлением будут заниматься Минтранс, ФТС и ФСБ. Ранее чиновники приостановили выдачу виз жителям Китая.

МИД России должен уведомить КНР и другие страны о принятых мерах. При этом чиновники должны подчеркнуть обоснованность решений. Единственным открытым пунктом остается аэропорт "Шереметьево" в Москве. Попасть в Россию смогут граждане стран-членов Евразийского экономического союза, экипажи самолетов, члены официальных делегаций, а также лица, которые имеют вид на жительство.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем. Также Михаил Мишустин распорядился закрыть границы на Дальнем Востоке.

