Это связано с распространением коронавируса.

Россия приостановила оформление виз для китайцев. Процесс электронного оформления временно прекращен из-за вспышек коронавируса. Об этом сообщили представители МИД России днем 30 января.

В частности, жители КНР не смогут приехать в РФ через пункты на Дальнем Востоке, Калининграде. Им также будут недоступны морские, воздушные, автомобильные и пешеходные пункты в Петербурге и Ленобласти. Михаил Мишустин подписал соответствующие документы.

В связи с обострением инфекции специалисты посоветовали россиянам отказаться от поездок в Китай. Отправиться за границу можно только в случае крайней необходимости.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем.

Фото: Pixabay.com

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