Установлен точный перечень пунктов, через которые нельзя будет проехать.

Россия закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем. Отдельные участки будут недоступны с 31 января для предупреждения проникновения в РФ коронавируса. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщили в "ТАСС".

Контроль за ситуацией возложен на Минтранс, Пограничную службу, ФТС и Роспотребнадзор. Известно, что в перечень из 16 пунктов вошли как автомобильные, так и железнодорожные пути. Ограничения коснулись центров в Забайкальске, Благовещенске, Олочи, Поярково, Нижнеленинского, Покровки, Краскино, а также Полтавки, Махалино, Пограничного, Турьего Рога, Хабаровска, Амурзета.

Чиновники напомнили, что данная мера вызвана обоснованными причинами и является временной. В ближайшее время правительство уведомит Китай о принятом постановлении, а также государства, чьи интересы могут пострадать.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия закрывает границу с Китаем в пяти регионах на Дальнем Востоке.

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