Минздрав готовится к масштабному распространению коронавируса в РФ

Специалисты готовятся к худшему, но надеются на лучшее.

Минздрав ожидает масштабного распространения коронавируса в РФ. Об этом заявил заместитель министра по здравоохранению Сергей Краевой. Специалист рассказал о подготовке ведомства на заседании комитета Государственной Думы по вопросам здравоохранения.

Мы готовимся к возможной масштабной инфекции прокомментировал чиновник

Напомним, что в Китае от пневмонии нового типа погибло уже более 420 человек. На данный момент число заразившихся превышает 20 тысяч человек. Власти РФ приняли решение эвакуировать граждан страны с территории КНР. Закрыты пункты пропуска на Дальнем Востоке, у границы с Монголией. Остановлено авиасообщение, китайцам отказывают в выдаче виз в Россию.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса.

Видео: YouTube/ITV News