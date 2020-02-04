Минздрав готовится к масштабному распространению коронавируса в РФ

Минздрав ожидает масштабного распространения коронавируса в РФ. Об этом заявил заместитель министра по здравоохранению Сергей Краевой. Специалист рассказал о подготовке ведомства на заседании комитета Государственной Думы по вопросам здравоохранения.
Мы готовимся к возможной масштабной инфекции
прокомментировал чиновник
Напомним, что в Китае от пневмонии нового типа погибло уже более 420 человек. На данный момент число заразившихся превышает 20 тысяч человек. Власти РФ приняли решение эвакуировать граждан страны с территории КНР. Закрыты пункты пропуска на Дальнем Востоке, у границы с Монголией. Остановлено авиасообщение, китайцам отказывают в выдаче виз в Россию.
Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса.
Видео: YouTube/ITV News
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