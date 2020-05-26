НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии

В альянсе заявили, что их деятельность носит оборонительный характер.

НАТО не стало отказываться от военных учений на время пандемии. Об этом сообщили журналисты из "Коммерсанта". В издании рассказали, что глава МИД Сергей Лавров направил в адрес генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга письмо, в котором предложил "поставить на паузу" учебно-боевую деятельность. В НАТО ответили дипломату, что действия альянса носят оборонительный характер. Они необходимы из-за усиления угрозы с российской стороны.

Столтенберг предложил Лаврову обновить Венский документ. Соглашение контролирует меры укрепления доверия и безопасности. Оно подписано сторонами в 2011 году. Ранее Москва отказалась от обновления документа. В Кремле заявили, что деятельность военных также носит оборонительный характер.

Напомним, что немецкие СМИ заявили, что НАТО 15 мая провела операцию Open Spirit на территории Латвии. В июне военный альянс устроит испытания Allied Spirit.

Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом.

Видео: Youtube/ Ministry of Foreign Affairs of Russia