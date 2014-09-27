В Минздраве Прикамья рассказали о пострадавших во время стрельбы в пермском вузе

Восемь пострадавших лечатся в областных медучреждениях, семеро - в Москве.

Восемь пострадавших при вооруженном нападении на Пермский государственный научный исследовательский университет продолжают лечение в областных медицинских учреждениях, а еще семеро - в больницах Москвы. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на сообщение регионального министерства здравоохранения.

Восемь пациентов проходят лечение в пермских медучреждениях, все находятся в удовлетворительном состоянии. Стрелявший находится в тяжелом состоянии, в сознании. из сообщения собеседника СМИ

Отмечается, что состояние пермского стрелка Тимура Бекмансурова в настоящее время лучше, чем было. Ему ампутировали часть голень, так как при задержании он был тяжело ранен.

Напомним, 20 сентября на высшее учебное заведение в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, в результате инцидента погибли шесть человек. Стрелка нейтрализовали сотрудники ГИБДД, которые в момент ЧП находились неподалеку. В настоящее время Бекмансуров находится в медицинском учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по статье "Убийство".

Ранее мы сообщали, что пермский университет возобновил работу после ЧП со стрельбой.

Фото: Piter.tv