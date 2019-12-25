Пермский университет возобновил работу после ЧП со стрельбой

На территории вуза пускают только преподавателей и сотрудников, студенты учатся на "удаленке".

Пермский государственный научный исследовательский университет возобновил работу после вооруженного нападения, которое произошло в начале прошлой недели. Об этом информирует "РИА Новости".

Отмечается, что занятия для студентов проводятся в дистанционном формате. На территорию высшего учебного заведения пускают только сотрудников и преподавателей по наличию их в списках на пропускном пункте учреждения. "Удаленка" для учащихся продлится до 2 октября.

Напомним, 20 сентября на высшее учебное заведение в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, в результате инцидента погибли шесть человек. Стрелка нейтрализовали сотрудники ГИБДД, которые в момент ЧП находились неподалеку. В настоящее время Бекмансуров находится в медицинском учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по статье "Убийство".

Ранее в РПЦ призвали запретить продажу оружия гражданским лицам.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края