Меркель назвала Путина "победителем" на саммите в Париже

Глава Германии сказала это перед пресс-конференцией.

Ангела Меркель назвала Путина "победителем" на нормандском саммите в Париже. Канцлер Германии оценила переговорный процесс между лидерами четырех стран. Свое отношение немка высказала при помощи одной фразы, сказанной президенту России.

Политик объявила Путину "Сегодня ты победитель…". Об этом сообщил корреспондент "Коммерсанта", присутствовавший на итоговой пресс-конференции. Журналист заметил, что сказано это было без особой радости.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что его личная встреча с Путиным завершилась ничьей. Он добавил, что они с политиком слишком разные по темпераменту.

Piter.tv писал о том, что Путин и Зеленский пожали друг другу руки на саммите в Париже.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

