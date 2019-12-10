Зеленский оценил природную биомеханику Путина

У политиков различаются темпераменты.

Владимир Зеленский оценил природную биомеханику Владимира Путина. Глава Украины нашел большую разницу в темпераментах. Он заявил, что сам он - быстрый человек, настроенный на оперативный договор. Путин же привык регулировать каждое сказанное слово и разбирать все на детали. Из-за этого беседа затянулась.

В общей сложности политики общались тет-а-тет около полутора часов. Сам же "нормандский формат" длился 5,5 часов. Об этом сообщила "РБК-Украина".

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин и Зеленский пожали друг другу руки на саммите в Париже.

Видео: YouTube/Зе!Президент, Квартал 95, kremlin