МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Дипломаты готовят ответные меры.

МИД РФ отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина. В ведомстве пообещали обеспечить ответные меры на отправление сотрудников домой. Двух специалистов из России в Германии объявили персонами нон-грата.

На данный момент МИД вызвал посла Сергея Нечаева и передало ему ноту. В ней дипломаты призывают ФРГ сотрудничать с РФ в расследовании. Речь идет об уголовном деле из-за убийства, которое произошло в августе 2019 года. Тогда в центре Берлина киллер застрелил гражданина Грузии чеченского происхождения. В Кремле считают безосновательными данные о том, что у преступления есть "русский след". Сейчас в убийстве подозревается 49-летний "россиянин". У мужчины нашли орудие и велосипед, на котором тот пытался скрыться.

Ранее Piter.tv писал о том, что Меркель объяснила высылку российских дипломатов из Германии.

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia