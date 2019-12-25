Доминик Рааб отметил, что потрясен случившимся в Австрии.

МИД Великобритании заявил о готовности помочь Австрии в связи с терактом в Вене. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил глава внешнеполитического ведомства Лондона Доминик Рааб. Он уточнил, что его страна готова оказать любую поддержку из-за трагических событий, произошедших накануне в столице Австрии. На данный момент общественности известно о трех погибших в результате нападения группы боевиков.

Потрясен сообщениями о серии терактов в Вене. Мы готовы поддержать правительство и народ Австрии всем, чем сможем Доминик Рааб, глава МИД Великобритании

Напомним, что стрельба в шести точках Вены началась около 20 часов по местному времени (22:00 по московскому времени). В том числе атака происходила рядом с синагогой. Известно о 15 пострадавших. Ранения получил один полицейский. Одного стрелка удалось ликвидировать.

Мария Захарова выразила соболезнования Австрии из-за атаки в Вене.

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