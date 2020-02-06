МИД РФ сообщил о гибели в Сирии российских военных

Атаки террористов возросли с начала 2020 года.

МИД сообщил о трагической гибели в январе в Идлибе на севере Сирии российских военных специалистов. С середины января 2020 года РФ и Турция в очередной раз попытались ввести в регионе "режим тишины". Однако террористы отказались снижать боевую активность. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителей дипломатического ведомства. Они также намерены наращивать атаки на зону деэскалации.

Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений заявили чиновники

Сейчас счет погибших и раненых идет на сотни человек со стороны РФ и Турции. Боевики не прекращают попытки напасть на российскую базу, применяя беспилотные средства. Накануне состоялась попытка атаки на "Хмеймим". В МИДе считают, что террористы заявляют о своей безнаказанности и недопустимом усилении мощностей. Сначала они перебросил часть сил на северо-восток Сирии, а после формирования создали напряженную обстановку в Ливии.

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Видео: YouTube/Al Jazeera English