Российские военные сбили беспилотник, летевший к Хмеймиму

В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в Минобороны РФ, 3 января в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии прилетел беспилотник, который оказался сбит российским комплексом ПВО "Панцирь-С". Пока неизвестно, кому принадлежало воздушное средство. Однако удалось определить, что двигалась она с северо-востока Средиземного моря.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, материальный ущерб базе не причинен. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Ранее мы сообщали о том, что в Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500. В 2020 году боевой комплекс будет готов к поставкам для ВС России. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на заместителя министра Алексея Криворучко. Чиновник напоминает, что ЗРК оборудован новыми пусковыми ракетами. На данный момент они не имеют аналогов в мире. Основной задачей С-500 является борьба против баллистических ракет средней дальности.

Видео: Минобороны России / YouTube