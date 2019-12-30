В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500

"Прометей" может быть направлен на боевой пост уже в этом году.

В Минобороны назвали сроки поставок в армию ЗРК С-500 "Прометей". В 2020 году боевой комплекс будет готов к поставкам для ВС России. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на заместителя министра Алексея Криворучко. Спикер рассказал об этом в корпоративном журнале концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).

Чиновник напоминает, что ЗРК оборудован новыми пусковыми ракетами. На данный момент они не имеют аналогов в мире. Основной задачей С-500 является борьба против баллистических ракет средней дальности. Комплекс способен самостоятельно перехватывать цель с дальностью пуска до 3,5 тысячи км. Он также может останавливать межконтинентальные ракеты на конечном участке траектории.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Сирии успешно испытали российскую С-500.

Видео: YouTube/Минобороны России