Коронавирус России Петербурге: актуальная информация

Статистика и последние новости в Петербурге и России.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

В Петербурге за последние сутки диагностировали 425 новых случаев коронавируса. Теперь общее число заболевших – 6 990. Всего с начала пандемии в Петербурге выздоровели 1 662 человек, всего умерло 53 человека. За последние сутки в Петербурге обследовали 12 562 человека. На карантине находится 3 988 человек. Из них 184 – в обсерваторе, 1 021 – на самоизоляции, 2 783 – контактные.

Статистика по коронавирусу в России

За сутки в России зафиксировали 10 817 новых случаев инфицирования. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 198 676 человека, 31 916 человек выздоровели, 1 827 человек умерли.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за сегодня

Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая.

Трубач Михаил Михайлович Тюменцев, который большинству петербуржцев известен скорее как "Дядя Миша", выступил для пациентов и сотрудников Центра по лечению коронавируса ПСПбГМУ имени Павлова.

98-летняя петербурженка собрала 2,5 млн рублей на помощь врачам. Piter TV узнал, как возник этот проект.

В петербургском метро установят 200 вендинговых аппаратов c масками.

Коронавирус в России: последние новости за сегодня

В России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса. Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за COVID-19. Вспышка коронавируса выявлена на крупнейшем подразделении "Полюса".

Выход из режима ограничений в России, введенных в связи с коронавирусом, может выпасть на конец мая или начало июня.

Фото: стопкоронавирус.рф / Piter.TV