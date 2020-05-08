В правительстве назвали приблизительный срок отмены ограничений по коронавирусу

Выход из режима ограничений может выпасть на начало июня.

Выход из режима ограничений в России, введенных в связи с коронавирусом, может выпасть на конец мая или начало июня. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью "Вестям" на канале "Россия-1".

Чиновник отметил, что сроки зависят от субъектов страны и эпидемситуации в каждом из них. Значительное снижение заболеваемости и единичные заражения страна достигнет, по словам Чернышенко, примерно к концу лета. Вице-премьер напомнил, что снятие ограничений зависит от соблюдения режима самоизоляции.

Вот сейчас оценка интегральная по стране – 2, то есть у нас "двойка" пока по соблюдению. поставил Чернышенко отметку россиянам.

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