Осенью учёные приступят к испытаниям вакцины на людях.

Учёные изобрели вакцину, убивающую коронавирус. Её разработали итальянские специалисты.

Лекарство испытывали на мышах. Их антитела способны уничтожать COVID-19. Белки плазмы крови привитых мышей могут воздействовать и на человеческие клетки в лабораторных условиях. Они предотвращают связь вируса с клетками и пдальнейшее распространение инфекции.

Осенью учёные приступят к испытаниям вакцины на людях. Это самый перспективный препарат из итальянских.

Ранее медики рассказали о возможности корректировать вакцину при мутации вируса.