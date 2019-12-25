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Учёные изобрели вакцину, убивающую коронавирус
Сегодня, 14:33
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matveyvn

Учёные изобрели вакцину, убивающую коронавирус

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Осенью учёные приступят к испытаниям вакцины на людях.

Учёные изобрели вакцину, убивающую коронавирус. Её разработали итальянские специалисты.

Лекарство испытывали на мышах. Их антитела способны уничтожать COVID-19. Белки плазмы крови привитых мышей могут воздействовать и на человеческие клетки в лабораторных условиях. Они предотвращают связь вируса с клетками и пдальнейшее распространение инфекции.

Осенью учёные приступят к испытаниям вакцины на людях. Это самый перспективный препарат из итальянских.

Ранее медики рассказали о возможности корректировать вакцину при мутации вируса.

Теги: вакцина, коронавирус, лекарство от коронавируса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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