Институт Роберта Коха рассказал о механизме корректировки вакцины в случае необходимости.

Медики рассказали о возможности корректировать вакцину при мутации вируса. Об этом заявил заместитель главы Института Роберта Коха Ларс Шааде. Специалист подчеркнул, что известные на данный момент мутации Sars-CoV-2 принципиально не будут иметь значения на эффективность готовящегося лекарства. Если важные изменения вируса произойдут в будущем, то вакцину можно будет скорректировать.

Дело не обстоит так, что каждая мутация ведет к изменению уровня опасности вируса или такому изменению для иммунитета, что вакцина будет уже не эффективной прокомментировал эксперт

Шааде рассказал во время брифинга, что мутации не имеют никакого влияния на опасность коронавируса или для иммунитета. Однако ученые имеют механизмы, при помощи которых можно будет корректировать созданный препарат против COVID-19 в случае необходимости. Система вырабатывалась в работе с вирусом гриппа.

Напомним, что в Германии на 7 мая зарегистрировано 166 тысяч зараженных. Из них 7,1 тысяча пациентов с коронавирусом скончалась, еще 140 тысяч человек вылечились от инфекции.

Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом.