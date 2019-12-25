В Германии не исключили наличия трех волн пандемии коронавируса

Немецкие медики предостерегли мир от третьей волны пандемии коронавируса.

В Германии не исключают наличия трех волн пандемии коронавируса. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава Института Роберта Коха Лотар Вилер. Специалист отметил, что большинство ученых исходят из того, что распространение коронавируса может проходить не менее чем в три волны. Предположительно следующую волну инфекции можно будет ждать осенью 2020 года.

Очевидно, что этот вирус будет присутствовать в нашей стране еще месяцы. Мы должны будем месяцы жить в этой "новой нормальности" прокомментировал эксперт

Лотар Вилер в марте предупреждал о том, что пандемия коронавируса будет развиваться волнами. Уже сейчас эпидемиологи во многих странах готовятся ко второй волне заражений. Согласно последним сведениям ВОЗ первая вспышка заболевания унесла по всему миру более трех миллионов жизней.

Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии коронавируса.