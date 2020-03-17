Там добавили, что появление вакцины или любая "интервенция" в ход пандемии полезны.

Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии коронавируса. Там заявили, что вирус будет распространяться волнами. Об этом сказал президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые до 60-70% населения? Это может длиться годами, - сказал Вилер.

Он поделился прогнозом на два года. Вилер добавил, что появление вакцины или любая "интервенция" в ход пандемии полезны. По его мнению, чем раньше будет вакцина, тем раньше можно будет ограничить эту пандемию.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге появится Городской центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.