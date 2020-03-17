Жириновский раскритиковал советы Лукашенко по борьбе с коронавирусом

Российский политик не считает, ч то лечиться от инфекции можно при помощи бани и водки.

Владимир Жириновский раскритиковал советы Александра Лукашенко по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили "РИА Новости".

Лукашенко рекомендует лечить грипп водкой или баней, ну нельзя это. Это устарело тысячу лет назад прокомментировал российский депутат

Член ЛДПР призвал уничтожать коронавирус исключительно лекарствами. Ранее президент Белоруссии советовал чаще мыть руки, вовремя завтракать и ужинать. Политик добавил, что "травить" вирус можно при помощи водки. По словам Лукашенко, от хорошей профилактикой от инфекции станет сауна. Ее якобы следует посещать два-три раза в неделю.

Ранее РФ официально закрывает границы для иностранцев.

Видео: YouTube/CTVBY, Instagram/zhirinovskiy