Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Белоруссия отказывает закрывать границу ради профилактических мер против коронавируса.

Александр Лукашенко обсудит с Владимиром Путиным закрытие границы между странами. Белоруссия отказалась закрыть границу по примеру России. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на главу государства. Лукашенко заметил, что иначе это повлечет за собой негативные последствия, о которых РФ не подумала.

Хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить прокомментировал спикер

По словам Лукашенко, территориально бороться с коронавирусом невозможно. В обратном случае России следовало бы закрывать и проезд между регионами страны. Президент Белоруссии считает, что в России обеспокоены тем, чтобы "Москву каким-то забором огородить, не дай бог, правительство РФ заразится".

Ранее Песков прокомментировал закрытие границы РФ с Белоруссией.

Видео: YouTube/CTVBY