Белорусский лидер, напомним, был "озадачен" таким решением Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал закрытие границы РФ с Белоруссией. По его словам, Россия принимает те меры, которые считает нужными.

Мы рассчитываем на понимание наших партнёров, - сказал Песков.

Он отвечал на слова Александра Лукашенко, который высказался о закрытии границ между странами. Белорусский лидер, напомним, был "озадачен" таким решением Кремля. Лукашенко сказал, что в его стране всё спокойно, а Россия "полыхает от коронавируса".

Песков подчеркнул, что Россия сама решает, как страна будет бороться с эпидемией.

Ранее Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу.

Видео: YouTube / Телеканал ОНТ, NBC News, BBC News, CBS News