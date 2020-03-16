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Сегодня, 21:56
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fvbykov
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В Москве оценили слова Лукашенко о "полыхающей от коронавируса России"

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Со специальным заявлением выступил российский кабинет министров.

Официальная Москва прокомментировала заявление белорусского президента Александра Лукашенко о ситуации по коронавирусу в России. Согласно заявлению кабинета министров РФ, утверждение главы государства о том, что Россия "вся полыхает от коронавируса", не соответствует действительности.

К тому же, кабмин сравнил данные о количестве инфицированных в двух странах и заключил,  что в контексте коронавируса ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в РФ.

Ранее Россия объявила о закрытии границы с Белоруссией из-за коронавируса. Данная мера по борьбе с распространением инфекции принята на оперативном совещании правительства РФ. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, РФ делает ряд предупредительных шагов для того, чтобы распространение коронавирусной инфекции в стране не получило массовый характер.

Александр Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу. Президент Белоруссии считает, что в его стране наблюдается относительно спокойная обстановка. А вот Россия "вся полыхает" от распространения нового коронавируса. Политик добавил, что непонятно, кто от кого должен на самом деле закрываться.

Видео: Youtube/Телеканал ОНТ, Правительство России

Теги: белоруссия, границы, лукашенко, москва, россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

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Минус
Аноним
Сегодня 22:27

Почему в Тайланд вылеты не запретили? Там всегда толпы китайцев и других туристов со всего мира. Полно наших граждан, которые сделали ранеее бронирование, и ведь полетят же, что бы деньги не терять. Если реально такая ситуация в мире, надо все границы закрывать!

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Плюс
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Аноним
Сегодня 22:08

Весь мир закрывается, а мы ничего не боимся. Это разве нормально 

 

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