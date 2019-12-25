При этом в России минимальное количество смертей от коронавируса на один миллион человек.

Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом. Накануне РФ обогнала Германию по количеству инфицированных COVID-19 и заняла пятое место. Об этом пишет ТАСС.

По информации федерального штаба по борьбе с коронавирусом в России выявлено 165 929 заражённых. Немецкий институт имени Роберта Коха сообщает о том, что в Германии подтверждено 164 807 случаев на утро 6 мая.

На седьмом месте Франция с 132 967 заражёнными.

При этом в России минимальное количество смертей от коронавируса на один миллион человек.

Ранее мы рассказывали, что в России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом.