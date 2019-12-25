За сутки от коронавируса в России излечилось 1 462 человека.

В России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 82 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил 6,8%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 165 929 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 858. Далее идут Московская область — 829, Санкт-Петербург — 312, Нижегородская область — 272, Дагестан — 181.

За сутки от коронавируса в России излечилось 1 462 человека. За весь период — 21 327.

За минувшие сутки скончалось 86 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 1537 человек.

Отмечается, что у 40,9% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее мы рассказывали, что в Москве сделано уже более миллиона тестов на коронавирус.