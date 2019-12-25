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В Москве сделано уже более миллиона тестов на коронавирус
Сегодня, 9:24
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В Москве сделано уже более миллиона тестов на коронавирус

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Ежедневно по всей столице делается около 40 тысяч анализов.

Количество сделанных тестов на коронавирус в Москве перевалило за миллион.

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития, сообщила, что силами городских, федеральных и частных лабораторий столицы ежедневно проводится около 40 тысяч анализов на коронавирус COVID-19. Общее количество сделанных тестов перевалило за миллион.

Тестируются в обязательном порядке все контакты с ранее выявленными инфицированными, все члены их семей, больные ОРВИ и пациенты с пневмонией, а также все пациенты других (не коронавирусных) стационаров. Кроме того, организован скрининг медработников и работников, которые постоянно общаются с людьми (социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции).

При увеличении количества тестов растет и количество новых случаев инфицирования, но госпитализация остается на прежнем уровне. Ракова полагает, что таким образом удастся снизить рост числа тяжелых больных и летальных исходов.

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Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус москва, новости москва, новости россии, ракова
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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