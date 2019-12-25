В Новосибирской области еще у 63 человек подтвердился коронавирус

В регионе с начала эпидемии выявлено более 800 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

В Новосибирске количество инфицированных новым коронавирусом возросло до 809.

По состоянию на утро 6 мая в Новосибирской области выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии в регионе зафиксировано 809 случаев коронавирусной инфекции, из них 39 несовершеннолетние. За весь период в Новосибирской области скончались 11 пациентов с COVID-19, а выздоровели 184 человека.

На сегодняшний день в палатах реанимации находятся 16 пациентов и 44 человека на аппаратах ИВЛ.

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