В Екатеринбурге скончались 7 пациентов с коронавирусом

Официально от коронавируса скончался 1 человек.

В Екатеринбурге скончались 7 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.

Издание "E1.RU" со ссылкой на главау горздрава Дениса Демидова сообщает, что в Екатеринбурге скончалось 7 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. В то же время по официальным данным на утро 5 мая, в Свердловской области скончался всего один человек, причиной смерти у которого стал коронавирус. У остальных пациентов причиной смерти стали другие заболевания, а коронавирус, вероятно, усугубил течение хронических заболеваний.

Всего в регионе на утро 5 мая 1277 случаев инфицирования COVID-19, за сутки +133. Выздоровели 156 человек.

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