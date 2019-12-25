Анатолий Альштейн призвал мыть продукты питания и использовать кипяченую воду.

Вирусолог предупредил о риске заразиться коронавирусом дома. Об этом доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал в интервью журналистам "Пятого канала". Специалист рассказал о рисках инфицирования COVID-19 в домашних условиях.

Альштейн пояснил, что заразиться коронавирусом можно через еду или воду. Он рекомендовал россиянам использовать кипяченую воду, а также мыть фрукты и овощи перед употреблением. По словам профессора, следует также проводить термическую обработку фруктов и овощей. Ученый пояснил, что при выполнении данных условий риск заразиться COVID-19 будет низким.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 10 102 новых пациентов с коронавирусом в 83 регионах страны. От инфекции за день погибло 95 человек.

Вирусолог объяснил рост числа новых случаев коронавируса в России.