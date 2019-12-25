Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

При этом в городе будут открыты салоны красоты и МФЦ.

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая. Об этом сообщает "Фонтанка".

Речь идет о проекте новой редакции 121-го постановления, которое определяет жизнь петербуржцев на период пандемии COVID-19. Отмечается, что горожан ждут послабления. Планируется, что в городе откроют салоны красоты и МФЦ. Кроме того, в Петербурге рассматривают введение масочного режима.

Проект продлевает самоизоляцию и ограничения в работе общественных мест до 31 мая.

Ранее мы сообщали о том, что Комздрав объяснил, зачем в в "Ленэкспо" находятся пациенты с неподтвержденным коронавирусом.

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