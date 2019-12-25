Чиновник уточнил, кто именно стал жертвой террористов.

Канцлер Австрии сообщил о гибели четырех гражданских лиц при стрельбе в Вене. Себастьян Курц выступил с телеобращением к нации. Он добавил, что 14 человек получили тяжелые ранения. За их жизнь борются местные медики. Пострадавшим также считается один из полицейских. Чиновник уверен, что власти страны смогут найти виновных в трагедии и привлечь их к ответственности.

Наша Австрийская Республика, наше население вчера стали целью брутального террористического акта. Хладнокровно были убиты четыре гражданских и безоружных лица. Пожилого мужчину, пожилую женщину, молодого прохожего и официантку лишили внезапно и неожиданно жизни Себастьян Курц, канцлер Австрии

Канцлер рассказал, что данные о том, что один из преступников являлся исламистом, подтвердились. По мнению Курца, он совершил преступление из-за ненависти к европейским ценностям, модели жизни, демократии, в которой все люди равны в своих правах и достоинстве. Чиновник заметил, что Австрия не даст террористам себя запугать.

Два человека задержаны по делу о нападении в Вене.

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