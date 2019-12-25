Террористом считается 20-летний Куртин, имеющий албанские корни.

Раскрыта личность устроившего теракт в Вене. Об этом рассказал главный редактор австрийской газеты Falter Флориан Кленк в собственном Twitter-аккаунте. На данный момент известно, что нападавший на синагогу является исламистом. Его зовут Куртин и ему 20 лет. Молодой человек родился и вырос в Вене, но имеет албанские корни. Родители преступника родом из Северной Македонии. Журналист раскрыл то, что о юноше знала местная разведка. По его словам, террорист был одним из 90 боевиков, планировавших отправиться воевать в Сирию.

Напомним, что ранее МВД Австрии Карл Нехаммер рассказал, что теракт в Вене совершил по меньшей мере один исламист. По его сведениям, преступник симпатизировал террористической организации ИГ, запрещенной на территории России.

Захарова: информации о пострадавших россиянах в ходе теракта в Вене нет.

Фото: Pixabay.com