Подозреваемый найдены в городе Санкт-Пёльтен.

Два человека задержаны по делу о нападении в Вене. Об этом рассказали журналисты из Австрийского агентства по печати со ссылкой на местного полицейского. В СМИ уточнили, что подозреваемые пойманы в рамках спецоперации в городе Санкт-Пёльтен, расположенном на федеральной земле Нижней Австрии. Мероприятие проводилось спецназом вместе с ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом. Также оперативники провели обыски в двух домах.

Напомним, что трагедия в Вене произошла вечером 2 ноября. Террористы атаковали шесть городских локаций. Одна из них находилась около синагоги. На данный момент известно, что жертвами стали четверо гражданских, также скончался один террорист. Имеются сведения о 17 пострадавших. Предположительно, один из преступников имел отношение к террористической организации ИГ, запрещенной на территории России.

Глава МВД Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом.

AFP: полиция Франции задержала еще четырех человек в рамках расследования теракта в Ницце.

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