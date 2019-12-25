AFP: полиция Франции задержала еще четырех человек в рамках расследования теракта в Ницце

Под стражей оказался мужчина, имевший контакты с преступником, напавшим на Нотр-Дам.

Информационное агентство France-Press сообщило о том, что полиция Франции задержала еще четырех человек в рамках расследования теракта в Ницце. Журналисты сослались на данные, полученные от собственного источника в судебных инстанциях.

Известно, что задержания были проведены в департаменте Валь-д"Уаз (столичный регион Иль-де-Франс). Под стражей оказался 29-летний мужчина. Он подозревается в контактах с преступником, совершившем атаку на прихожан Нотр-Дама. Трое остальных мужчин были пойманы в квартире подозреваемого.

Напомним, что трагедия в Ницце произошла утром 29 октября. Выходец из Туниса, вооруженный ножом, атаковал собор. В результате нападения погибли три человека. Преступника удалось задержать. К расследованию подключилась антитеррористическая прокуратура Франции.

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