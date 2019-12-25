СМИ: по делу о нападении в Ницце задержали еще одного человека

Под стражей полиции на данный момент находятся четверо подозреваемых.

СМИ: по делу о нападении в Ницце полицейские задержали еще одного человека. Об этом рассказал местный телеканал BFMTV. Со ссылкой на собственные источники журналисты заявили, что под подозрением оказался 33-летний мужчина. Он находился в доме другого задержанного по данному расследованию человека. Сейчас оба предполагаемых фигуранта дела находятся под стражей.

На данный момент французская полиция задержала по делу о вооруженном нападении на прихожан собора Нотр-Дам четырех человек, включая непосредственного исполнителя. О двух пойманных мужчинах известно, что им 35 и 47 лет. Они контактировали с 21-летним выходцем из Туниса, который нанес смертельные ранения двум женщинам и мужчине в Ницце. Одной из жертв он практически отрубил голову.

СМИ: совершивший атаку в Ницце отправил семье фото церкви перед терактом.

Фото: Pixabay.com